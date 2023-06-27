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Лукашенко рассказал об отказе Пригожина от требования «отдать ему Шойгу и Герасимова»

Лукашенко заявил, что Пригожин в ходе переговоров отказался от требования отставки Шойгу

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Павел Быркин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с ним глава ЧВК «Вагнер» отказался от своих требований, в том числе по отставке министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает «БелТА».

«Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова, и встречи даже просить не буду», я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг», — рассказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он также призвал Пригожина не напрягать обстановку и не требовать неисполнимое. Он добавил, что глава ЧВК согласился остановить движение своей колонны на Москву в пятом часу вечера.

Белорусский лидер также рассказал, что угрожал прекратить переговоры с Пригожиным, если в результате его мятежа погибнет хоть один мирный житель.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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