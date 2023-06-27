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Лукашенко: Белоруссия не собирается готовить провокации в Вильнюсе

Лукашенко: Белоруссия не готовит провокации перед саммитом НАТО в Вильнюсе

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не готовит провокации перед саммитом НАТО в Вильнюсе, но могла бы это сделать при необходимости. Об этом сообщает «БелТА».

Так глава государства прокомментировал сообщения о том, что ЧВК «Вагнер» намерена организовать из Белоруссии провокацию перед саммитом НАТО.

«Мы не собираемся (готовиться. — «Газета.Ru») ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай — они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно», — сказал Лукашенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в литовском Вильнюсе 11–12 июля будет утвержден новый пакет помощи Украине. Что войдет в новый пакет помощи, он не уточнил. По его словам, союзники согласны, что место Украины — в НАТО.

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