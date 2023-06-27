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Лукашенко: в Белоруссии не строят лагерей для ЧВК «Вагнер»

Лукашенко: лагерей для ЧВК «Вагнер» в Белоруссии не строят, но помогут с размещением

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Пресс-служба МИД РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не ведется строительство лагерей для ЧВК «Вагнер», передает агентство «БелТА».

На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу Лукашенко раскрыл подробности переговоров 24 июня с главой ЧВК Евгением Пригожиным.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста», — сказал президент.

По его информации, бойцы ЧВК пока еще находятся «в Луганске в своих лагерях». Лукашенко сообщил, что вчера ему звонил Пригожин и рассказал, что многие его бойцы долго не были дома и хотят повидаться с родными. По словам белорусского лидера, Путин обещал, что их не тронут. Часть этих солдат намерены подписать контракт с Минобороны.

Лукашенко также заявил, что предложил Пригожину для размещения его бойцов одну из заброшенных воинских частей и обещал оказать им помощь, пока они «определятся, чем им заниматься».

Ранее в обращении к россиянам Путин заявил, что бойцы, которые захотят уйти в Белоруссию, смогут беспрепятственно сделать это.

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