Лукашенко: в Белоруссии не строят лагерей для ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не ведется строительство лагерей для ЧВК «Вагнер», передает агентство «БелТА».

На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу Лукашенко раскрыл подробности переговоров 24 июня с главой ЧВК Евгением Пригожиным.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста», — сказал президент.

По его информации, бойцы ЧВК пока еще находятся «в Луганске в своих лагерях». Лукашенко сообщил, что вчера ему звонил Пригожин и рассказал, что многие его бойцы долго не были дома и хотят повидаться с родными. По словам белорусского лидера, Путин обещал, что их не тронут. Часть этих солдат намерены подписать контракт с Минобороны.

Лукашенко также заявил, что предложил Пригожину для размещения его бойцов одну из заброшенных воинских частей и обещал оказать им помощь, пока они «определятся, чем им заниматься».

Ранее в обращении к россиянам Путин заявил, что бойцы, которые захотят уйти в Белоруссию, смогут беспрепятственно сделать это.