Лукашенко рассказал, как предупреждал Пригожина о последствиях похода на Москву

Белорусский президент Александр Лукашенко говорил основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину о негативных последствиях мятежа. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого»

«Я говорю [Пригожину]: «На полпути тебя просто как клопа раздавят», — заявил белорусский лидер.

По его мнению, такой расклад возможен даже при условии отвлечения российских войск на фронт специальной военной операции РФ на Украине.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.