Лукашенко рассказал о планах Белоруссии на ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о согласии с мнением министра обороны страны Виктора Хренина о том, что такое подразделение, как ЧВК «Вагнер», не помешает белорусской армии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Как Хренин говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, власти Белоруссии прагматично подходят к вопросу приезда бойцов ЧВК в республику. Он отметил, что бойцы «Вагнера» смогут рассказать белорусским военным о том, что сейчас важно на передовой. Глава республики также добавил, что в ходе его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным тот рассказал ему о необходимости контрбатарейной борьбы.

Лукашенко отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут поделиться опытом использования различного вооружения в боевых действиях.

«Какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — сказал глава Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» могут либо продолжить службу в рядах Вооруженных сил России или других силовых ведомствах, либо перейти в Белоруссию.