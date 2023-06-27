Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал 27 июня в страну. Об этом сообщает «БелТА».

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете», — сказал белорусский лидер, указав, что глава ЧВК «Вагнер» «действительно сегодня в Беларуси».

24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.