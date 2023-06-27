Лукашенко заступился за Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют. Об этом сообщает «БелТА».

По словам белорусского лидера, он знает, как работает глава Минобороны РФ.

26 июня Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне военной операции. Это стало первым появлением министра на публике с начала мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который требовал его отставки.

Вечером 23 июня глава Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвинулись на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его заявления опровергли, а Генпрокуратура возбудила против предпринимателя дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» принял решение развернуть свои колонны и отправить их в полевые лагеря.