Лукашенко рассказал о судьбе Белоруссии в случае смуты в России

Белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что если бы по России пошла смута из-за действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, то следующей стала бы Белоруссия. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, предпосылки для распространения смуты в РФ были колоссальные.

Ранее Лукашенко заявил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» посоветовал главе РФ не торопиться реализовывать жестокое решение «мочить».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы идут на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны опровергли его заявление, а Генпрокуратура возбудила против предпринимателя дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» принял решение развернуть свои колонны и отправить их в полевые лагеря.