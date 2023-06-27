Политолог объяснил причину начала мятежа ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж, поскольку не захотел заключать контракт с Минобороны России и допускать того, чтобы компания была подконтрольной государству. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Еще 14 июня глава комитета Госдумы по обороне Картаполов говорил, что формируется данный закон о ЧВК. Как вы знаете, был еще приказ со стороны МО, чтобы все сотрудники частных военных кампаний подписали контракты с Минобороны. Я думаю, что корреляция есть. Буквально незадолго до самого мятежа произошли эти события», — отметил Перенджиев.

Он добавил, что ЧВК, возможно, была создана по устным договоренностям и функционировала вне правового поля, но как только начали наводить порядок, сразу же «показала кулаки».

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, данные подразделения до 1 июля должны подписать контракты с военным ведомством.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости», после чего Генпрокуратура возбудила дело об организации вооруженного мятежа.