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Маск раскритиковал слова американского сенатора Грэма об убийстве русских

Маск назвал заявление сенатора Грэма об убийстве русских безумием и жестокостью

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Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter-аккаунте написал, что заявления сенатора Линдси Грэма об убийстве русских являются «безумием и жестокостью».

«Было безумием и жестокостью с его стороны сказать такое», — сообщил предприниматель.

Таким образом Маск отреагировал на пост американского экономиста и бизнесмена Дэвида Сакса, в котором последний упомянул слова Грэма.

Ранее сенатор Соединенных Штатов от штата Южная Каролина Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что «смерть русских» — самая удачная трата денег американскими властями в рамках помощи Киеву.

Позднее Маск сообщил, что предположение Сакса о том, что в США могут начать призывать к «американизации» конфликта на Украине в случае уничтожения Запорожской атомной электростанции, вызывает тревогу.

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