В ЮАР рассказали, кто из мировых лидеров приедет на саммит БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который планируется на конец августа в Йоханнесбурге, пока официально ожидает лишь одного лидера государства – члена организации, заявила глава МИД африканской республики Наледи Пандор, передает ТАСС. По ее словам, соответствующее приглашение в настоящее время принял только председатель КНР Си Цзиньпин.

«Пока ответ получен только из Пекина, лидер Китая прибудет на саммит. Ответа из Москвы пока не поступало», — пояснила Пандор.

Она также добавила, что приглашение на саммит от лидера ЮАР Сирила Рамафосы получили все главы государств – членов БРИКС. Пандор подчеркнула, что Бразилия и Индия находятся в процессе утверждения поездки своих руководителей.

Саммит БРИКС в этом году омрачен «ордером на арест» президента России Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого обязана соблюдать ЮАР, страна принимающая мероприятие организации. По информации ряда СМИ, из-за действий МУС рассматривался вопрос о возможной смене места проведения встречи на Китай. При этом пока неизвестно, собирается ли Путин очно присутствовать на саммите.

Ранее Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к саммиту БРИКС.