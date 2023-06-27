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В ЮАР рассказали, кто из мировых лидеров приедет на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор заявила, что пока лишь Си Цзиньпин подтвердил визит на саммит БРИКС

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Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который планируется на конец августа в Йоханнесбурге, пока официально ожидает лишь одного лидера государства – члена организации, заявила глава МИД африканской республики Наледи Пандор, передает ТАСС. По ее словам, соответствующее приглашение в настоящее время принял только председатель КНР Си Цзиньпин.

«Пока ответ получен только из Пекина, лидер Китая прибудет на саммит. Ответа из Москвы пока не поступало», — пояснила Пандор.

Она также добавила, что приглашение на саммит от лидера ЮАР Сирила Рамафосы получили все главы государств – членов БРИКС. Пандор подчеркнула, что Бразилия и Индия находятся в процессе утверждения поездки своих руководителей.

Саммит БРИКС в этом году омрачен «ордером на арест» президента России Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого обязана соблюдать ЮАР, страна принимающая мероприятие организации. По информации ряда СМИ, из-за действий МУС рассматривался вопрос о возможной смене места проведения встречи на Китай. При этом пока неизвестно, собирается ли Путин очно присутствовать на саммите.

Ранее Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к саммиту БРИКС.

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