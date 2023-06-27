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Euractiv: Столтенберг останется на посту генсека НАТО

Euractiv: мандат генсека НАТО Столтенберга могут продлить еще на один год

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Alina Yarysh/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов альянса.

«Его мандат, скорее всего, будет продлен в эту среду, 28 июня», — пишет портал.

Дипломаты НАТО внутри альянса говорят о способности нынешнего генсека управлять военным альянсом в кризисных ситуациях, отмечает Euractiv.

«Небезопасно менять капитана во время шторма», — сказал один из представителей НАТО.

По словам дипломатов, продление полномочий Столтенберга дает НАТО больше времени, чтобы сосредоточиться на своей краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины, вместо того, чтобы погружаться в личные дебаты.

Дипломаты альянса также заявили, что если бы украинское контрнаступление началось раньше, то к настоящему моменту конфликт мог бы достичь переломного момента и дать Киеву преимущество к моменту саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля. По их мнению, это оставило бы достаточно времени, чтобы сменить генсека, но задержка в календаре заставила союзников по НАТО переосмыслить свою стратегию.

Столтенберг возглавляет НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий уже продлевался дважды — один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что не планирует возглавлять НАТО после осени 2023 года. По его словам, он планирует доработать в должности главы североатлантического альянса до осени 2023 года, но дальнейших планов у него нет.

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