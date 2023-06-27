Лукашенко заявил, что был готов отправить России на помощь бригаду силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны Виктором Хрениным заявил, что в республике была собрана бригада силовиков, готовая к переброске в Россию, если бы возникла такая необходимость, передает РИА Новости.

По словам президента, после сообщений о мятеже в России, по его поручению в полную боевую готовность были приведены все Вооруженные силы, а также милиция и спецподразделения.

«Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — сказал Лукашенко.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.