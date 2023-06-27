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Лукашенко рассказал, угрожает ли приход ЧВК «Вагнер» Белоруссии

Лукашенко: бояться прихода бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию нечего, держим ухо востро

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RT/Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет причин бояться бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным, передает Telegram-канал агентства «БелТА».

Как рассказал Лукашенко, в данный момент много разговоров о том, что силы ЧВК будут размещены в республике.

«Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим», — сказал он, отметив, что Белоруссия хочет получить от них важный и бесценный военный опыт.

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 26 июня заявил, что бойцы ЧВК смогут подписать контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами либо вернуться домой к родным и близким. Путин добавил, что те, кто захочет, смогут уйти в Белоруссию.

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