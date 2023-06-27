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В ЮАР прокомментировали возможное участие Путина в саммите БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор: Россия пока не подтвердила личное участие Путина в саммите БРИКС

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Глава МИД ЮАР Наледи Пандор, говоря о возможности участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС (22–24 августа), заявил, что Москва пока не ответила, приедет ли глава государства на встречу, пишет Reuters.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, поэтому власти республики будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в страну. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, 17 марта выдала ордер на арест российского президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве рассчитывают на то, что Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС, несмотря на выданный в отношении него ордер.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на то, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Владимиру Путину во время саммита БРИКС, который пройдет в республике 22–24 августа.

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