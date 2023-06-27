В Венгрии заявили о провале политики Запада на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью германской газете Bild, что сотрудничество Запада с Украиной провалилось.

«Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось...» — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, то, что украинские военнослужащие сражаются на передовой, а Европа поддерживает их финансово, предоставляет разведданные и инструменты, и они могут одержать победу над Россией, — это неправильное понимание ситуации. Орбан подчеркнул, что это невозможно.

Ранее Орбан заявил, что Украина больше не суверенное государство, а достижение мира теперь зависит от Вашингтона, а не от Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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