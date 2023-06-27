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Политолог допустил, что на переговорах США и Китая речь об Украине не шла

Политолог Перла: противоречия США и КНР возникают не из-за поддержки Пекином Москвы

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Leah Millis/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай. Эксперт отметил, что противоречия Пекина и Вашингтона происходят отнюдь не из-за ситуации на Украине и поддержки России со стороны КНР.

«Пекину пытаются сделать некие предложения. О чем они могут быть? На самом деле, как это ни обидно для России, главные противоречия Америки и КНР лежат вовсе не в сфере того, что Китай поддерживает Россию. Вашингтон гораздо больше боится экспансии Пекина в Индийском океане, того, что он попробует вернуть Тайвань», — пояснил политолог.

В таком случае, по его словам, США окажутся перед перспективой прямой войны с Китаем, чего они не хотят, поэтому и пытаются вести переговоры. Перла добавил, что слова американского лидера Джо Байдена о том, что председатель КНР является диктатором, говорят о том, что в Соединенных Штатах уже нет единой политики в отношении Пекина.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что одной из главных тем, которых коснулись во время визита Блинкена в Китай, стали президентские выборы на Тайване.

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