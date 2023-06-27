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В США рассказали о провале плана Белого дома на Украине

Полковник Макгрегор: США отказались признавать, что превратили Украину в монстра

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Белый дом до сих пор не хочет признать, что Соединенные Штаты превратили Украину в монстра, которого невозможно контролировать. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор уверен, что именно из-за невозможности признать собственный провал американские власти продолжают публичную поддержку Киева. В качестве примера он привел госсекретаря США Энтони Блинкена.

При этом он отметил, что народ России оказался более сплоченным, а Вооруженные силы страны — больше и мощнее.

«И воля к победе у них сильнее, чем когда-либо. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас в США была такая же сплоченность», — сказал Макгрегор.

Ранее Макгрегор выразил уверенность в том, что российские войска смогут взять под контроль всю территорию восточной Украины.

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Операция на Украине
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