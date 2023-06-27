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Премьер Венгрии заявил, что достижение мира теперь зависит не от Украины, а от США

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не суверенное государство, а достижение мира теперь зависит от Вашингтона, а не от Киева. Об этом он сказал в интервью газете Bild.

При этом Орбан отметил, что у Украины больше нет ни денег, ни оружия.

«Она может воевать только благодаря помощи. США решают, когда наступит мир», — сказал он.

Венгерский премьер отметил, что сотрудничество Украины с западными странами провалилось.

«Думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, они могут выиграть войну против России, — это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», — считает Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии указал, что если бы в начале конфликта состоялись полноценные переговоры, то многих жертв можно было бы избежать.

«Мы не должны превращать конфликт в глобальную войну или что-то в этом роде, а должны изолировать его и переложить ответственность с военных на политиков и дипломатов, поскольку этой войны не должно было быть», — считает он.

Орбан также призвал конфликтующие страны вернуться к переговорам, потому что, по его мнению, это единственный способ спасти жизни.

Также Орбан заявил, что санкции западных стран в отношении России, которые были введены на фоне конфликта на Украине, не привели к каким-то конкретным результатам.

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