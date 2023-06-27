Путин поблагодарил всех военных и силовиков за верность России

Президент России Владимир Путин, выступая на крыльце Грановитой палаты, поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, а также спецслужб правоохранительных органов за отвагу, доблесть и верность народу России, передает РИА Новости.

По словам главы государства решимость и мужество военных и силовиков, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

Он добавил, что Москве не пришлось снимать боевые подразделения из зоны спецоперации во время попытки мятежа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал готовящееся выступление Путина на крыльце Грановитой палаты.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.