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Орбан признал провал санкций Европы против России

Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС не удалось санкциями поставить РФ на колени

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Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные санкции в отношении России, введенные на фоне конфликта на Украине, не привели к каким-то конкретным результатам. В интервью Bild он отметил, что ограничительные меры по факту не оказали никакого эффекта на урегулирование противостояния.

«Санкции не удались. Я удивлен, что мы [ЕС] <...> оказались не способны разработать их адекватно», — пояснил Орбан.

Он также добавил, что ограничения не помогли «поставить на колени» российскую сторону или завершить конфликт. Орбан подчеркнул, что в итоге ничего из того, чего желали в Евросоюзе, не случилось.

США и Евросоюз, а также другие западные государства, ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. Впоследствии на Западе различные чиновники и государственные деятели не раз отмечали низкую эффективность ограничений. В частности, Орбан говорил о том, что они больше бьют по Европе, чем по России.

Ранее в ЕС признали сложности с введением новых антироссийских санкций.

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