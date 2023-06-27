Путин обратился к участникам подавления мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к военнослужащим, задействованным в урегулировании конфликта с ЧВК «Вагнер», на Соборной площади в Кремле, заявил, что они фактически остановили гражданскую войну и действовали четко и слаженно в условиях военного мятежа ЧВК «Вагнер», передает пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что силовые структуры в это время обеспечили безопасность важных объектов и прочность тыла военных.

«В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — подчеркнул прездент.

Глава государства поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России.

Владимир Путин также попросил почтить минутой молчания летчиков, погибших 24 июня. Глава государства подчеркнул, что они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой долг.