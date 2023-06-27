Путин почтил память погибших в ходе попытки мятежа

Президент России Владимир Путин в ходе выступления перед российскими военнослужащими и силовиками на Соборной площади Кремля попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.

Российский лидер подчеркнул, что погибшие летчики с честью выполнили свой долг в ходе попытки вооруженного мятежа.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.