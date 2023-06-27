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Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии по телефону

Наследный принц Саудовской Аравии бен Салман выразил поддержку России и Путину

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Reuters

Наследный принц и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил поддержку России и президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — указано в сообщении.

Стороны также обсудили укрепления российско-саудовского сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

В релизе говорится, что глава Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа в РФ 24 июня. Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития между Москвой и Тегераном с акцентом на практическую реализацию договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта.

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