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Киев надеется к концу года получить от Евросоюза приглашение к переговорам по интеграции

Представитель офиса Зеленского Жовква: к концу года Киев ждет переговоры по евроинтеграции

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David Mdzinarishvili/Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение от Европейского союза к переговорам по интеграции в конце 2023 года, передает РИА Новости.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с советником по вопросам национальной безопасности, дипломатическим советником председателя правительства Испании Эммой Апариси. По словам Жовквы, есть предпосылки того, чтобы миссия Испании по председательству в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года стала исторической.

«Рассчитываем, что поддержка и лидерство Испании на европейском континенте, подкрепленные успехами Украины по приближению к ЕС, отметятся приглашением Украины к переговорам с Евросоюзом в конце текущего года», — сказал замруководителя офиса президента.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна движется к интеграции с Европейским союзом «на максимальной крейсерской скорости», в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что сейчас главным препятствием для вступления Украины в ЕС является продолжающийся военный конфликт, а не выдвинутые Еврокомиссией условия.

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