Песков подтвердил информацию о выступлении Путина перед военными и силовиками

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящемся выступлении президента России Владимира Путина на крыльце Грановитой палаты в этот день.

Ранее РИА Новости сообщало, что президент Путин готовится выступить перед российскими военнослужащими и представителями силовых структур. Агентства назвало предстоящее выступление российского лидера «новой страницей в истории Кремля».

«Выступление будет действительно. Много бойцов, чтобы найти место где они могли бы расположиться — это соборная площадь», — сказал пресс-секретарь главы РФ.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.