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Пескова попросили рассказать о судьбе бойцов ЧВК «Вагнер», решивших уйти в Белоруссию

Песков заявил, что не знает, что ждет в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер»

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Reuters

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова поделиться мнением по поводу того, что ждет бойцов ЧВК «Вагнер», которые предпочтут отправиться в Белоруссию вслед за основателем компании Евгением Пригожиным.

На вопрос, смогут ли они продолжать участвовать в российской спецоперации, Песков ответил: «Не могу детали предоставить».

Ранее в обращении к согражданам 26 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК смогут подписать контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами либо вернуться домой к родным и близким. Путин добавил, что те, кто захочет, смогут уйти в Белоруссию, как он и обещал.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Ситуация разрешилась вечером 24 июня, после переговоров Лукашенко с Пригожиным. Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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