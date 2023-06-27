Песков не согласился с тем, что позиции Путина пошатнулись после попытки мятежа в России

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не согласился с мнение ряда аналитиков, что позиции российской власти, а также самого президента РФ Владимира Путина пошатнулись после попытки основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина устроить вооруженных мятеж в стране.

«Мы не согласны, сейчас много ултраэмоциональных истерик среди специалистов, псевдоспециалистов. Это прорывается через истерические новые СМИ. Это к реальности не имеет отношения», — сказал представитель Кремля.

По его словам, уровень консолидации общества политики, политических партий, военнослужащих, религиозных деятелей очень высокий. Прошедшие в минувшие выходные события продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента Путина, высказал мнение Песков.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.