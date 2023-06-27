Песков раскрыл причину прекращения дела против Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга раскрыл причину закрытия дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после его попытки устроить вооруженный мятеж в стране.

По словам Пескова, произошло печальное и экстраординарное событие, была проделана большая работа. Президент России Владимир Путин проявил волю к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию.

«Была определенная договоренность, и были определенные обещания, гарантии президента. Договоренности реализуются. Президент России всегда выполняет свое слово. Если слово дано, оно выполняется. Хотелось бы, чтобы слова данные всеми сторонами выполнялись», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о прекращении дела в отношении Евгения Пригожина.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.