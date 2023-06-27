Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков раскрыл причину прекращения дела против Пригожина

Песков о закрытии дела Пригожина: были определенные договоренности и гарантии от Путина

close
100%
AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга раскрыл причину закрытия дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после его попытки устроить вооруженный мятеж в стране.

По словам Пескова, произошло печальное и экстраординарное событие, была проделана большая работа. Президент России Владимир Путин проявил волю к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию.

«Была определенная договоренность, и были определенные обещания, гарантии президента. Договоренности реализуются. Президент России всегда выполняет свое слово. Если слово дано, оно выполняется. Хотелось бы, чтобы слова данные всеми сторонами выполнялись», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о прекращении дела в отношении Евгения Пригожина.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях