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Орбан счел бессмысленным военный мятеж Пригожина

Премьер Венгрии Орбан заявил, что попытка мятежа Пригожина не повлияла на Путина и РФ

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Будапешта не придают большого значения попытке военного мятежа в России со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В интервью Bild он отметил, что это мероприятие вряд ли имело особый смысл и не окажет какое-то влияние на конфликт на Украине.

«Россия работает иначе, чем мы. Структуры в России очень стабильны. Они основаны на армии, секретных службах, полиции, так что это другая страна, страна, ориентированная на военные действия. Так что не забывайте, что русские — это не такая страна, как мы, Германия или Венгрия. Это другой мир. Структура другая, мощность другая, стабильность другая», — пояснил Орбан.

Он также добавил, что разговоры о якобы слабости российской власти являются лишь частью пропаганды на фоне конфликта на Украине. Орбан подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается сильным и популярным лидером.

«Он стабилен, он избранный лидер России, он популярен, и структуры, стоящие за ним, довольно сильны. Поэтому мы должны серьезно отнестись ко всему российскому комплексу», — заключил Орбан.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости», после чего Генпрокуратура возбудила дело об организации вооруженного мятежа. Утром следующего дня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Путин обратился к нации, назвав действия основателя ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Лукашенко рассказал о своих действиях на фоне попытки мятежа в РФ.

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