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В Кремле нет сведений о прибытии Евгения Пригожина в Белоруссию

Песков заявил, что у него нет данных о прибытии главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в Белоруссию

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Sergei Ilnitsky/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, прибыл ли уже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Белоруссию.

«Я не располагаю никакими данными, ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля соответствующие данные.

Вечером 24 июня Песков заявлял, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» будет прекращено, а «сам он уйдет в Беларусь».

27 июня белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что самолет Евгения Пригожина прилетел в Белоруссию. По их информации, бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» прилетел из Ростов-на-Дону, а еще один самолет — из Санкт-Петербурга.

Ранее ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа, главным фигурантом которого был Евгений Пригожин.

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Мятеж Пригожина
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