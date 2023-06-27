В Кремле нет сведений о прибытии Евгения Пригожина в Белоруссию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, прибыл ли уже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Белоруссию.

«Я не располагаю никакими данными, ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля соответствующие данные.

Вечером 24 июня Песков заявлял, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» будет прекращено, а «сам он уйдет в Беларусь».

27 июня белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что самолет Евгения Пригожина прилетел в Белоруссию. По их информации, бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» прилетел из Ростов-на-Дону, а еще один самолет — из Санкт-Петербурга.

Ранее ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа, главным фигурантом которого был Евгений Пригожин.