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Песков указал на усилия Путина по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер»

Песков не стал оценивать слова Лукашенко о его роли в ситуации с ЧВК «Вагнер»

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Reuters

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, связанное с его ролью в разрешении ситуации с ЧВК «Вагнер».

Лукашенко попросил не делать из него или из президента России Владимира Путина героев.

Песков отметил, что вряд ли имеет право комментировать высказывания президента Белоруссии. Он напомнил, что Путин дал высокую оценку его усилиям в урегулировании ситуации.

«Здесь главное — это усилия президента России, это его воля не допустить худшее развитие событий. Это было сделано», — подчеркнул представитель Кремля.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия главы ЧВК «ударом в спину». Он предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

После переговоров Лукашенко с Пригожиным глава ЧВК «Вагнер», обвиняемый в мятеже, объявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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