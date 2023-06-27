76-летняя американка забила своего пожилого мужа тростью до смерти и была арестована

В США 76-летняя женщина была арестована после того, как забила своего мужа тростью до смерти, пишет New York Post. Супруги прожили вместе почти 40 лет.

Сообщается, что 76-летняя Гейл Д'Энтони убила 72-летнего мужа Джона. Полицейские приехали в дом супругов после сообщений о том, что у пенсионера остановилось сердце. Однако после проведенной экспертизы выяснилось, что мужчина получил обширные травмы, которые и стали причиной смерти.

По данным офицеров, Джон получил телесные повреждения тупым предметом, у него была сломана шею, ребро, два синяка под глазом и сильные ушибы рук и предплечий. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, а позже Гейл призналась в содеянном под давлением улик.

Д'Энтони рассказала, что в ходе ссоры толкнула Джона на пол, в результате чего он ударился головой.

«Затем она вышла из комнаты и вернулась с тростью, которой ударила Джона по голове, а затем мешала ему подняться», — добавили в полиции.

Американке было предъявлено обвинение в убийстве первой и второй степени, она находится под стражей.

Ранее в США женщину обвинили в убийстве мужа после его просьбы подписать документы о разводе.