ООН заявила о задержании украинскими силовиками лиц, распределявших гумпомощь

На Украине были заключены в тюрьму несколько гражданских лиц, которые помогали распределять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН о задержании гражданских лиц в контексте конфликта на Украине.

Как рассказали в УВКПЧ, правозащитники задокументировали «арест нескольких гражданских лиц, причастных к распределению гуманитарной помощи на территории, оккупированной Российской Федерацией». Так, один из мужчин, который раздавал гуманитарную помощь в своем селе в Харьковской области, был осужден за сотрудничество за то, что занимал должность в незаконных организациях.

При этом в докладе отмечается, что жители деревни сами выбрали этого человека для выполнения повседневных задач в деревне, в том числе в отношении распределения гуманитарной помощи.

В конце марта этого года ООН сообщила о 91 случае исчезновений и задержаний людей со стороны ВСУ с начала военной операции.