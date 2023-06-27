Орбан исключил возможность победы Украины над Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и может завершен после того, как США начнут переговоры с Россией. В интервью Bild он отметил, что не стоит верить в возможность победы украинской стороны в данной ситуации.

«Я не выступаю против украинцев. Поэтому я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом провален <…> мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, но думать, что они могут выиграть в конфликте против России — это непонимание ситуации. Это невозможно», — пояснил Орбан.

Он также добавил, что решающим фактором в конфликте, вероятно, станет живая сила. Орбан подчеркнул, что у украинцев просто раньше закончатся солдаты.

«Единственный способ спасти их — для американцев начать переговоры с русскими и достичь соглашения об архитектуре безопасности и найти место для Украины в этой новой архитектуре безопасности», — заключил Орбан.

С начала российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года, венгерская сторона выступает за мирные переговоры и против поставок западных вооружений Киеву. В частности, Орбан не раз называл подобную поддержку неверной, как и санкции Евросоюза против РФ.

Ранее в США назвали условие для возобновления мирных переговоров по Украине.