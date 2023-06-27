Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о многолетней подготовке к войне

Лукашенко заявил, что 30 лет готовится к войне, поэтому народ «живет под мирным небом»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он 30 лет готовится к войне, поэтому белорусский народ живет мирно. Об этом он сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, жизнь без войны является результатом «кропотливой ежедневной работы».

Белорусский лидер рассказал, что в интернете можно прочитать много упреков в его адрес, что он ведет подготовку к войне.

«Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовился и готовлюсь к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — сказал президент.

Он также назвал нынешний период самым сложным «в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом».

По его мнению, угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию заповедным краем спокойствия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях