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В США назвали условие для возобновления мирных переговоров по Украине

Аналитик Кафруни: США задумаются о переговорах по Украине при провале контрнаступления ВСУ

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Kevin Lamarque/Reuters

США могут задуматься о начале переговоров по урегулированию украинского конфликта при пробуксовке контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в интервью «Ленте.ру».

По словам эксперта, сейчас сложно сказать, каким образом скажется на ходе боевых действий попытка мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, однако ни до, ни после этих событий Вашингтон не показал интерес к возобновлению мирных переговоров. Это связано с тем, что американские власти хотят ослабления России, сказал Кафруни.

При этом аналитик считает, что если России удастся сохранить свое политическое равновесие, а украинское контрнаступление окажется провальным, вполне возможно, что мирные переговоры возобновятся.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Украина и Запад не намерены приглашать РФ на саммит по урегулированию украинского конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Контрнаступление Украины
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