Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за мятежа в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за событиями в России, которые происходили 24 июня. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что волновались из-за этой ситуации также и многие граждане Белоруссии, которые «восприняли их близко к сердцу», потому что «отечество одно».

Президент Белоруссии также добавил, что отдал все распоряжения по приведению Вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.