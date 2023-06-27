Пашинян рассказал, как Ереван мог предотвратить войну с Баку

Армения и Азербайджан, вероятно, могли избежать 44-дневного вооруженного конфликта в 2020 году, если бы Ереван занял иную позицию в рамках переговорного процесса по Нагорному Карабаху, считает армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Sputnik.Армения». По его словам, речь идет об отношении к вопросу статуса региона в целом.

«Мы могли сказать, что отказываемся от идеи нахождения Нагорного Карабаха вне Азербайджана. Конечно, это не гарантировало бы, что нам удастся избежать войны, но давало теоретическую возможность этого», — пояснил Пашинян в ходе заседания комиссии по изучению обстоятельств конфликта с Баку.

Он также добавил, что противостояние с Азербайджаном могло начаться вновь из-за ряда спорных моментов в рамках переговоров, в особенности это касается сохранения Лачинского коридора и вопросам делимитации границы. По данным Armenpress, Пашинян отметил, что с приходом к власти в 2018 году детально подошел к изучению переговорного процесса с Баку.

«В 2019 году я назвал этот переговорный процесс на рабочем уровне «конвейером» войны. Раньше я говорил, что это «конвейер» войны, потому что логика такова: дай мне то, что я хочу, миром, переговорами, иначе я получу то же самое с войной. Это было мое восприятие. И моя проблема заключалась в том, чтобы попытаться понять, какие существуют факторы, благодаря которым мы можем остановить этот «конвейер». И да, я признаю, что не смог остановить этот «конвейер», — подчеркнул премьер Армении.

Ранее в Армении заявили об отсутствии взаимопонимания между Ереваном и Баку.