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Токаев заявил, что обсудил с Путиным его предстоящий визит в Казахстан

Токаев сообщил, что обсудил с Путиным его запланированный на осень визит в Казахстан

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 24 июня, заявил российскому лидеру о своей полной поддержке в его действиях и обсудил с ним предстоящий осенью визит в Казахстан. Об этом Токаев сказал, поздравляя представителей средств массовой информации республики с профессиональным праздником, передает РИА Новости.

«Было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности», — отметил он.

Токаева отметил, что в этом не было «никаких сомнений с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера».

Президент Казахстана подчеркнул, что в этот момент удалось даже обсудить предстоящей визит президента России в республику осенью текущего года.

«Подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», — подчеркнул казахстанский лидер.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана подготовиться реагировать на возможные угрозы кризисных ситуаций.

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