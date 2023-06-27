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Зеленского попросили разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

Украинцы попросили Зеленского разорвать дипотношения с Белоруссией из-за поддержки России

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Reuters

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой разорвать дипломатические отношения с Беларусью в связи с ее сотрудничеством с Россией.

Петиция была зарегистрирована 26 июня, ее поддержали 842 человека. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч голосов.

Как пишет ее автор, что одной из главных причин для разрыва отношения с Минском является активная поддержка и сотрудничество белорусских властей с Москвой.

По его мнению, данное сотрудничество «не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины».

Разрыв дипотношений, говорится в документе, станет «сильным политическим шагом» и сигналом для стран-партнеров.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта.

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