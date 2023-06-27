Достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров Израиля и Китая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил желание провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В этих целях он намеревается посетить Китай уже в июле, передает Общественная служба новостей.

Отмечается, что в рамках этого визита Нетаньяху примет участие во встречах и с другими китайскими политиками. Между офисами глав двух государств уже были проведены предварительные контакты, необходимые в ходе организации визита.

При этом на данный момент точные даты поездки остаются неизвестными.