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Достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров Израиля и Китая

Нетаньяху встретится с Си Цзиньпином в июле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил желание провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В этих целях он намеревается посетить Китай уже в июле, передает Общественная служба новостей.

Отмечается, что в рамках этого визита Нетаньяху примет участие во встречах и с другими китайскими политиками. Между офисами глав двух государств уже были проведены предварительные контакты, необходимые в ходе организации визита.

При этом на данный момент точные даты поездки остаются неизвестными.

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