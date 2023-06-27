Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах не допустить Россию на саммит по мирному урегулированию

Reuters: Украина и Запад не намерены приглашать Россию на саммит по мирному урегулированию

close
100%
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина и Запад не хотят приглашать Россию на готовящийся саммит по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Киев добился прогресса в разработке мирного плана, но для проведения саммита, где будет одобрен этот документ, потребуется еще несколько месяцев.

Ранее немецкое издание Deutschlandfunk сообщало, что в Копенгагене прошла тайная мирная конференция по Украине.

Как сообщает Reuters, детали украинского мирного плана уже обсуждались на датской конференции 25 июня. На мероприятие также приглашали Китай, но в Пекине отказались от участия, пояснив, что объединение стран в такую коалицию представляет из себя проблему.

На прошедшей встрече также приняли участие высокопоставленные чиновники из Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях