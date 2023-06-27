Стало известно о планах не допустить Россию на саммит по мирному урегулированию

Украина и Запад не хотят приглашать Россию на готовящийся саммит по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Киев добился прогресса в разработке мирного плана, но для проведения саммита, где будет одобрен этот документ, потребуется еще несколько месяцев.

Ранее немецкое издание Deutschlandfunk сообщало, что в Копенгагене прошла тайная мирная конференция по Украине.

Как сообщает Reuters, детали украинского мирного плана уже обсуждались на датской конференции 25 июня. На мероприятие также приглашали Китай, но в Пекине отказались от участия, пояснив, что объединение стран в такую коалицию представляет из себя проблему.

На прошедшей встрече также приняли участие высокопоставленные чиновники из Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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