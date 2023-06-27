Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде связали заявление США по ЗАЭС с попыткой поставить Зеленского на место

Сенатор Пушков заявил, что США отказались разогревать тему Киева с обвинениями РФ по ЗАЭС

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

США отмежевались от очередных обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вашингтон не видит никаких свидетельств угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны Москвы, о чем заявляют в Киеве.

«Это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику. Либо это нежелание разогревать эту тему вообще, чтобы ее не восприняли как провокацию в Москве», — написал Пушков.

Он также добавил, что в текущей ситуации, скорее всего, все варианты являются правильными. Пушков подчеркнул, что не стоит видеть в этом какого-то серьезного сдвига в подходах США к России.

В Киеве не раз говорили о «планах России» по атакам на ЗАЭС, не приводя каких-либо доказательств своих подозрений. В частности, Зеленский в конце июня утверждал, что Москва якобы готовит подрыв станции. При этом представители России указывали на подобные планы со стороны Киева, в том числе в рамках контрнаступления ВСУ.

Ранее в США предупредили о попытке Киева устроить ядерную катастрофу из-за провалов на поле боя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях