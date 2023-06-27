В Совфеде связали заявление США по ЗАЭС с попыткой поставить Зеленского на место

США отмежевались от очередных обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вашингтон не видит никаких свидетельств угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны Москвы, о чем заявляют в Киеве.

«Это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику. Либо это нежелание разогревать эту тему вообще, чтобы ее не восприняли как провокацию в Москве», — написал Пушков.

Он также добавил, что в текущей ситуации, скорее всего, все варианты являются правильными. Пушков подчеркнул, что не стоит видеть в этом какого-то серьезного сдвига в подходах США к России.

В Киеве не раз говорили о «планах России» по атакам на ЗАЭС, не приводя каких-либо доказательств своих подозрений. В частности, Зеленский в конце июня утверждал, что Москва якобы готовит подрыв станции. При этом представители России указывали на подобные планы со стороны Киева, в том числе в рамках контрнаступления ВСУ.

Ранее в США предупредили о попытке Киева устроить ядерную катастрофу из-за провалов на поле боя.