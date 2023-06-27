Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Китая заявил, что миру необходимо действовать сообща

Премьер Китая Ли Цян: миру нужно действовать сообща, эпоха индивидуального героизма прошла,

close
100%
Mark Schiefelbein/AP

Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян считает, что миру сегодня необходимо действовать сообща перед лицом глобальных вызовов, поскольку эпоха индивидуального героизма прошла. Об этом Ли Цян заявил на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, известного также как «летний Давос», передает РИА Новости.

Премьер отметил, что история развития человечества — это история постоянного преодоления различных серьезных вызовов и трудностей.

«Перед лицом серьезных кризисов ни одна страна не может заботиться только о себе, ни одна страна не сможет в одиночку решить все проблемы. Единство и сотрудничество – правильный путь для человечества», — сказал он.

Ли Цян отметил, что в течение трех лет все страны мира прикладывали титанические усилия, чтобы справиться с вызовами пандемии коронавируса. При этом, по его мнению, все государства продемонстрировали мощную силу солидарности и взаимопомощи человечества. Премьер Китая уверен, что пандемия коронавируса — это не последний кризис в сфере общественного здравоохранения, с которым столкнется человеческое общество.

«Перед нами все еще стоит множество глобальных вызовов и трудностей, включая борьбу с изменением климата, проблему долговых рисков, медленного роста экономики, разрыв между богатыми и бедными», — указал он.

По мнению премьера, жизни людей переплетаются, поэтому необходимо развивать концепцию взаимовыгодного сотрудничества и работать вместе для решения глобальных проблем и усиления прогресса человеческой цивилизации.

«Нынешняя эпоха — не эпоха борьбы в одиночку. В некотором смысле эпоха индивидуального героизма прошла, нынешняя эпоха требует взаимного сотрудничества», — заключил Ли Цян.

Ранее издание Politico сообщало, что Ли Цян не отреагировал на попытки канцлера Германии Олафа Шольца втянуть его в обсуждение ситуации на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях