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Российский дипломат предупредил о планах Запада по развалу Евразии на блоки

Посол в Китае Моргулов: Москва и Пекин в состоянии разрушить планы НАТО на Евразию

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Mark Schiefelbein/AP

Москва и Пекин в состоянии разрушить планы НАТО на Азию, считает российский посол в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

Он пояснил что кризис на Украине не является единственной возможностью Соединенных Штатов проявлять свое стремление быть мировым гегемоном.

«Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион в стремлении разделить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков», — заявил Моргулов.

Выступая на Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», российский дипломат назвал ключ к сохранению баланса в Евразии — российско-китайская внешнеполитическая координация.

Ранее замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китай и РФ должны защищать общие интересы в тяжелой обстановке в мире.

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