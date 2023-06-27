Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что идея евроинтеграции оказалась для Украины вредной и привела ее к разрушению, сообщает РИА Новости.

Константинов назвал идею евроинтеграции лживой, вредной и абсолютно деструктивной для Украины. За 30 лет, считает спикер, эта идея не дала Украине ничего, кроме войны и разрушений.

Глава крымского парламента утверждает, что именно недопонимание того, как устроена страна, привело Украины к тяжёлым геополитическим ошибкам, которые сейчас «исправляются большой кровью».

Ранее сообщалось, что министр евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что сделанные Европейской комиссией оценки готовности Украины к интеграции в Евросоюз оказались ниже, чем ожидали в Киеве. Отмечается, что в Киеве рассчитывали на более высокую оценку успехов борьбе с коррупцией. Стефанишина подчеркнула, что выполнение целых двух условий за год после предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС является «беспрецедентным» успехом.