В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») выступил с предложением запретить чиновникам всех рангов выезжать из РФ при введении режима контртеррористической операции (КТО) в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — сказал парламентарий.

Он указал, что в настоящее время по такой модели работают представители силовых структур, «когда сотрудники силовых ведомств в срочном порядке выходят на службу».

Ранее стало известно, что в Москве, Московской и Воронежской областях отменили введенный 24 июня из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина режим контртеррористической операции.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что бойцы «Вагнера» выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». После этого Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.