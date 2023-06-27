Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») выступил с предложением запретить чиновникам всех рангов выезжать из РФ при введении режима контртеррористической операции (КТО) в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — сказал парламентарий.

Он указал, что в настоящее время по такой модели работают представители силовых структур, «когда сотрудники силовых ведомств в срочном порядке выходят на службу».

Ранее стало известно, что в Москве, Московской и Воронежской областях отменили введенный 24 июня из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина режим контртеррористической операции.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что бойцы «Вагнера» выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». После этого Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях