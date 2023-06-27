Axios сообщил о запрете сотрудникам Госдепа комментировать мятеж «Вагнера»

По информации портала Axios, государственный секретарь США Энтони Блинкен выдал срочную телеграмму, запрещающую сотрудникам Госдепартамента комментировать события, связанные с частной военной компанией «Вагнер». Источники утверждают, что Блинкен запретил всем сотрудникам обсуждать мятеж и обстановку в России. Если же дипломатов спросят об этом представители иностранных правительств, они должны ответить только, что «США следят за ситуацией». Госсекретарь и его ближайшие сотрудники следят за выполнением этого поручения.

Один из сотрудников Госдепа, получивший телеграмму, сообщил, что многие получатели восприняли это так, будто Вашингтон хочет гарантировать, что никакой дипломат не скажет ничего, что может указывать на причастность США к событиям в России. Другой источник отметил, что Блинкен и другие чиновники хотят дождаться более полной картины развития событий, прежде чем давать комментарии.

Согласно Axios, сообщения о мятеже в России серьезно беспокоят американскую администрацию, а наличие такого письма свидетельствует о важности контроля за как публичными, так и частными заявлениями для Белого дома и Госдепартамента. Президент США Джо Байден отметил, что получает доклады по ситуации с ЧВК «Вагнер» каждый час.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.