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Рогов считает заявление США о ситуации на Запорожской АЭС попыткой вразумить Зеленского

Рогов: США пытаются вразумить Зеленского не устраивать провокаций на Запорожской АЭС

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AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов расценил заявление США о ситуации на Запорожской АЭС как попытку вразумить президента Украины Владимира Зеленского не устраивать каких-либо провокаций в отношении станции, сообщает РИА Новости.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва атомной электростанции Россией, как об этом утверждали в Киеве. Кроме того, сказал Кирби, США не имеют никаких сведений, указывающих на намерение России применить ядерное оружие на Украине.

По мнению Рогова, США послали сигнал Зеленскому, пытаясь вразумить его «не делать чего-то страшного». Рогов считает, что слова Кирби означают, по всей видимости, попытку публично дистанцироваться от действий украинского президента, так как он становится для США все более «неуправляемым и токсичным»

Ранее Рогов заявил, что Киев может готовить провокацию в отношении Запорожской АЭС, так как на Украине стали заявлять, что российские войска якобы заминировали атомную станцию и пруд-охладитель.

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